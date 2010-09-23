Эксперт: инвесторы сбрасывают доллар и вкладывают в евро

Спекулянты сбрасывают доллар и вкладывают в евро, в результате чего стоимость евровалюты на мировом рынке с начала текущего месяца выросла на 5,8% - до 1,3414 и до 10,65 грн. на наличном рынке в Украине. Такое мнение высказал УНИАН Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По его словам, ФРС США, как и ожидали эксперты, во вторник не объявила о новых мерах по стимулированию американской экономики. Инвесторы восприняли этот шаг как положительный сигнал для мировой экономики и увеличили объем покупок европейской валюты.

Как отметил эксперт, опасения по поводу второй волны рецессии в США несколько преувеличены. Макроэкономическая статистика страны, выходящая с начала сентября, оказалась лучше прогнозов и поддержала оптимистичные настроения игроков на мировом валютном рынке.