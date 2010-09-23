Кабмин будет долгосрочными займами покрывать краткосрочные – Азаров
10:22, 23 сентября 2010Финансы
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Правительство Украины намерено покрывать краткосрочные займы, осуществленные ранее, новыми долгосрочными займами под более низкие проценты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала в среду.
«Мы приняли такую тактику, чтоб мы могли краткосрочные заимствования замещать долгосрочными и более дешевыми», - заявил Н.АЗАРОВ.
По словам премьера, сейчас его правительству придется погашать краткосрочные заимствования, произведенные прошлым правительством под высокие проценты.
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