Эксперт: статданные из ЕС могут негативно сказаться на курсе евро

Евро по итогам торгов в среду, 22 сентября, смог вырасти до уровня 1,34, против франка доллар завершил торги у отметки 0,9860, а британский фунт - на показателе 1,5560. Такие данные приводит компания FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики компании, на следующий день после объявления ФРС США решения по основной процентной ставке, американский доллар снизился по отношению к евро до самого низкого значения, начиная с апреля текущего года.

Снижению доллара США поспособствовали заявления Федерального Резерва о том, что он был готов принять дополнительные меры для стимулирования экономики и отражения угроз дефляции. Кроме того, по словам все того же ФРС, инфляция в данный момент находится на более низком уровне, чем прогнозировалось.

Рынок жилья США по-прежнему вызывает серьезные опасения у участников торгов, а дополнительным подтверждением их небезосновательности стал индекс цен на жилье, опубликованный 22 сентября и продемонстрировавший снижение на 0,5%, по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Как отмечают аналитики компани, укрепиться еще больше против доллара фунту помешала публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Как стало ясно из протокола, ряд членов правления банка серьезно обеспокоены отсутствием устойчивости роста британской экономики.

Прогноз на сегодня, 23 сентября

Как подчеркивают в компании FOREX CLUB в Украине, в предпоследний день торгов текущей недели участникам рынка стоит обратить внимание на такие данные, как композитный индекс PMI по ЕС, а также новости о рынках труда и жилья в США. Согласно прогнозам, европейские данные могут продемонстрировать отрицательную динамику, что в свою очередь может негативно сказаться на курсе евро по отношению к доллару в первой половине дня.

Несмотря на это, шансы единой валюты на то, чтобы по итогам торгов укрепиться против доллара США, все же выглядят более предпочтительными. То же касается других конкурентов американской валюты, то, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, в четверг, 23 сентября, единая европейская валюта может остаться на планке 1,3500, пара доллар/франк будет торговаться в диапазоне 0,9800-0,9900, а британский фунт предпримет попытку закрепиться выше отметки 1,57.