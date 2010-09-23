Торги на межбанке открылись котировками 7,9365-7,9435 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9365/7,9435 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2570/0,2564, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6175/10,6285. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3385/1,3387 (среда — 1,3308/1,3310).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9190/7,9367.