Нацбанк с 1 октября отменяет нулевую ставку резервирования средств в инвалюте

Национальный банк Украины отменяет нулевую ставку резервирования средств в инвалюте, привлекаемых банком от нерезидентов в виде кредитов, депозитов на срок не более полугода (183 дней).

Так в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН, указывается, что постановление Нацбанка №431 от 22 сентября 2010 года «О внесении изменений в постановление правления НБУ от 4 декабря 2008 года №413 (далее постановление №413)», предусматривает исключение подпункта 3.4 пункта 3 постановления №413, согласно которому временно устанавливалась нулевая ставка резервирования средств в иностранной валюте, привлекаемых банком от нерезидента в виде кредита, депозита на срок не более 183 календарных дня (кроме средств, привлекаемых на срок не более одного рабочего дня или под государственные гарантии или от международных финансовых организаций, членом которых является Украина).

«Учитывая вышеуказанное, обращаем внимание на то, что начиная с 01.10.2010 по операциям привлечения банком депозита, кредита (займа) в иностранной валюте от нерезидента на срок, не превышающий 183 календарных дней, на которые распространяется действие Правил № 171, банк должен осуществлять перечисление средств, резервируемых в размере 20% от общей суммы сделки» - говорится в письме НБУ комбанкам.