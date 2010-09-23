Рада "уволила" Терехина

Верховная Рада Украины приняла постановление “О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 253 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено отозвать Сергея ТЕРЁХИНА (фракция БЮТ) с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики на основании решения комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, оставив его членом этого Комитета.

Этим постановлением председателем данного комитета избран Виталий ХОМУТЫННИК (фракция Партии регионов) и освобожден он от обязанностей первого заместителя председателя этого комитета.

Также в постановлении отмечается: “Принять к сведению, что вакантная должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики остается за квотой депутатской фракции “Блок Юлии Тимошенко”.

Экс-председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЁХИН связывает инициативу коалиции освободить его от этой должности с необходимостью проведения через парламент правительственного проекта Налогового кодекса.

Об этом С.ТЕРЁХИН заявил сегодня во время рассмотрения в ВР постановления о его отставке.

По словам С.ТЕРЁХИНА, первый проект Налогового кодекса при его непосредственном вмешательстве был снят с рассмотрения парламентом.

«Но власти нужно, чтобы второй проект прошел через комитет и получил полный «одобрямс». Со мной такого не будет», - сказал он.

Депутат подчеркнул, что за время его председательства комитет провел 66 заседаний, на которых всегда были кворумы. Кроме того, добавил он, члены комитета всегда по-дружески относились друг к другу, но, «как возвращаются в свои фракции, некоторые становятся агрессивной бандой».

С.ТЕРЁХИН подверг сокрушительной критике второй проект Налогового кодекса, поданный правительством, и отметил, что хуже был только проект 1997-98 годов, автором которого был на то время председатель Государственной налоговой администрации Николай АЗАРОВ.

«Где бы я ни работал, на какой должности, покоя этим любителям в налоговом деле я не дам», - заявил С.ТЕРЁХИН.

В свою очередь, член фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что причиной освобождения С.ТЕРЁХИНА является неэффективная работа комитета. «Мы систематически не можем собрать заседания комитета, поскольку председатель нарушает организационную работу комитета», - сказал он.

Новоназначенный председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК предложил бывшему руководителю комитета Сергею ТЕРЕХИНУ занять должность его первого заместителя.