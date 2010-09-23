Украина постарается не превысить уровень госдолга в 40% от ВВП - Тигипко

Украина постарается не превысить уровень госдолга в 40% от ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на инвестиционном форуме, организованном инвестиционной компанией BG Capital, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Долг 40% от ВВП – мы понимаем, насколько это критично», - сказал он и добавил: «Увеличивать этот долг мы не собираемся».

По словам вице-премьера, Украина планирует предпринять ряд жестких действий по недопущению увеличения своего госдолга.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия КИНАХА, до конца 2010 года консолидированный государственный долг Украины может достичь критической отметки – 40% внутреннего валового продукта.

«По нашим прогнозным расчетам, которые совпадают с расчетами Всемирного банка, экспертов Международного валютного фонда, консолидированный государственный долг как сумма внешнего, внутреннего и гарантированного долга может достичь до 40% ВВП (до конца 2010 года – УНИАН), а это на законодательном уровне граница, которую нельзя переходить, потому что дальше затрагивается вопрос национальной финансовой безопасности, включая обслуживание долговых обязательств», – сказал А.КИНАХ.