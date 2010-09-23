Кабмин будет следить, чтобы депутаты не исказили идеологию Налогового кодекса – Азаров

Правительственная рабочая группа по доработке проекта Налогового кодекса будет внимательно следить за рассмотрением документа в Верховной Раде Украины с целью не допустить искажения идеологии документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

«В процессе обсуждения в Верховной Раде мы будем очень внимательно следить за тем, чтоб не была искажена идеология Налогового кодекса», – заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что идеология документа вытекает из президентской программы реформ и заключается в создании либеральной системы налогообложения, снижении налогового давления и упрощении администрирования, однако при этом нужно не допустить сокращения доходов бюджета. Объединить эти три составные сразу сложно, но в перспективе – реально, уверен премьер.

«В Верховной Раде представлены не только политики, но и бизнесмены. И каждый будет смотреть, каким образом это (нормы Налогового кодекса – УНИАН) повлияет на его предприятие, и здесь очень важно, чтобы баланс, который с большим трудом был найден в правительстве, не был искажен», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также в очередной раз отметил, что Налоговый кодекс в ВР необходимо принять до конца октября с тем, чтобы в ноябре правительство представило проект госбюджета на 2011 год, разработанный на основании этого кодекса, и до конца года были приняты все местные бюджеты.

Также Н.АЗАРОВ заявил, что ответственность за проект Налогового кодекса несет все правительство, поскольку практически каждый министр принимал участие в подготовке документа, однако он как премьер-министр несет основную ответственность за проект документа.