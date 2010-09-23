Хомутынник предложил Терехину быть его первым заместителем

Новоназначенный председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК предложил бывшему руководителю комитета Сергею ТЕРЕХИНУ занять должность его первого заместителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОМУТЫННИК сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я предложил ему быть первым заместителем и работать вместе дальше в комитете», - сказал он.

В.ХОМУТЫННИК отметил, что пока С.ТЕРЕХИН не дал ответа, но надеется, что тот согласится на это предложение.

«Я по нашей беседе увидел, что есть у нас компромисс. И, по моему мнению, он на мое предложение согласится», - сказал он.

Более того, по словам В.ХОМУТЫННИКА, должность первого заместителя председателя комитета по квоте принадлежит оппозиции, и поэтому она сама должна определяться с кандидатурой.

При этом В.ХОМУТЫННИК заверил, что будет работать с каким-либо первым заместителем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Верховная Рада приняла постановление, которым освободила С.ТЕРЕХИНА от должности главы Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, назначив на эту должность Виталия ХОМУТЫННИКА.