Котировки на межбанке к 12:00 составили 7,9340-7,9375 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9365/7,9435, к 12:00 цены снизились до 7,9340/7,9375 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2570/0,2574, к 12:00 цены упали до 0,2560/0,2563.

В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 30,9780 (-0,0221).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3385/1,3387, а к 12:00 понизились до 1,3338/1,3340.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6175/10,6285, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5895/10,5980.