Эксперты: отсутствие кредитования не позволит банкам выйти на прибыль в этом году

Отсутствие кредитования не позволит украинским банкам выйти на прибыль в текущем году. Об этом говорится в ежедневном обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками «ИНГ Банк Украина».

В обзоре отмечается, что значительное сокращение доходов банковской системы в августе, по сравнению с июлем (-17,3%), не привело к ухудшению финансового результата банков, поскольку расходы в августе также существенно уменьшились – на 16,8%. Таким образом,

негативный финансовый результат банковского сектора в августе остался

практически неизменным (0,3 млрд грн). «Несмотря на то, что в текущем году банки

по-прежнему несут убытки, их объем с начала года (9 млрд грн) значительно

сократился, по сравнению с показателем прошлого года (20,5 млрд грн), что

свидетельствует о постепенном возвращении банков к позитивной рентабельности

в краткосрочной перспективе. Однако, мы полагаем, что в текущем году этого не

произойдет, поскольку банковское кредитование почти не развивается (рост на

0,7% за месяц в августе, снижение на 0,1% с начала года)» - говорят аналитики «ИНГ Банк Украина».

При этом отмечают, что несмотря на то, что финансовый результат банков в августе почти не изменился, более детальный анализ доходов и расходов банков дает определенные поводы

для беспокойства. В частности, сокращение доходов банковской системы произошло преимущественно за счет сокращения ключевой статьи доходов – процентного дохода – на 19,8% за месяц, тогда как процентные расходы почти не изменились (1,1%). Данная динамика привела к значительному снижению рентабельности чистого процентного дохода – с 55,2% в июле до 44,7% в августе.

«Сокращение расходов в августе произошло вследствие снижения объема отчислений в резервы (на 43.5% за месяц). Однако, поскольку официальный уровень проблемной задолженности по-прежнему намного ниже фактического показателя, мы полагаем, что в этом году банки не станут тратить меньше средств на формирование резервов. Таким образом, возможный рост отчислений в резервы в следующем месяце может оказать негативное влияние на прибыльность банков, если сохранится негативная динамика процентного дохода» - считают аналитики банка.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в январе-августе 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократила убыток на 57% - до 8,9 млрд грн.