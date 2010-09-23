Эксперт: Ослабление гривни временное и продлится до конца октября

Ослабление гривни является временным и не будет длиться дольше, чем до конца октября, считают аналитики АО «Эрсте Банк».

В банке отмечают, что курс гривни под давлением потребительских настроений незначительно снижается. Так, потребительские настроения ухудшились под влиянием роста инфляции, повышения цен на газ, неуверенной политической ситуации в связи с местными выборами, а также воспоминаний об осенней девальвации гривни в 2008 и 2009 годах.

«Население начало активней покупать валюту, в результате чего курс гривни снизился до 7,93 грн за долл. США. Ощутимое влияние настроений населения на курс гривни является традиционным для Украины, что связано со значительным объемом наличности в обороте», - отметил аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

По информации «Эрсте Банка», в Украине вне банков находится наличных объемом 18% ВВП, тогда как максимальный показатель для других европейских стран не превышает 10%.

В банке подчеркнули, что только в августе частные лица приобрели 400 млн. долл. США, тогда как НБУ за прошлый месяц купил 125 млн. долл. США.

По прогнозам аналитиков «Эрсте Банка», ослабление гривни продлится не дольше, чем до конца октября, при этом курс национальной валюты не снизится больше чем до 8 грн. за долл. США.