Эксперт: Портфель ОВГЗ банков и нерезидентов к концу года может увеличиться на 43%

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков и нерезидентов к концу года может увеличиться на 43%.

Об этом говорится в сообщении АО «Эрсте Банк» со ссылкой на экспертов банка, переданном агентству УНИАН.

В банке напомнили, что Министерство финансов осуществило три последовательных выпуска НДС-облигаций, общий объем которых составил 16,4 млрд грн. 5-летние правительственные облигации будут предоставляться компаниям взамен возмещения НДС.

«Мы считаем, что дополнительных выпусков НДС-облигаций в этом году уже не будет. Компании уже продали более 5 млрд грн НДС-облигаций. При этом дисконты на НДС-облигации на вторичном рынке падают с самого начала их выпуска. Сразу после выпуска большие объемы НДС-облигаций можно было продать с дисконтом 20%, сейчас значительные объемы готовы покупать с дисконтом 17%», - сообщил аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

Также в банке отметили, что кроме НДС-облигаций, Минфин планирует выпустить до конца года ОВГЗ еще на 6 млрд грн (не учитывая потребности погашений). Вместе с непроданными НДС-облигациями и новыми займами правительства, банкам и нерезидентам предлагается увеличить свой портфель ОВГЗ на 43% до конца года.

В банке считают, что это вполне реальная цель, учитывая рекордные объемы свободной ликвидности у банков и значительный интерес нерезидентов. По мнению аналитиков банка даже без помощи НБУ рынок сможет поглотить все новые ОВГЗ этого года, хотя это может быть медленным процессом.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, на 25 августа 2010 года общий объем ОВГЗ в обращении (сумма основного долга) составлял 110 млрд 282.72 млн грн, в том числе, НБУ владел ОВГЗ на сумму — 68 млрд 061,51 млн грн, банки — 34 млрд 366,14 млн грн, нерезиденты - 4 млрд 301,58 млн грн, другие держатели — 3 млрд 553,49 млн грн.