Эксперты негативно оценивают качество организации по привлечению общественности к разработке проекта Налогового кодекса

Эксперты негативно оценивают механизм привлечения общественности к разработке проекта Налогового кодекса.

По словам президента группы компаний BDO Украина Аллы САВЧЕНКО, механизм разработки проекта кодекса был неэффективен. Усилия общественных организаций были разнонаправленными, некоторые замечания давались по несколько раз, заявила она во время круглого стола сегодня.

В частности, отмечают эксперты, разработка таких больших документов требовала четкого сегментирования работы для отдельных экспертов. Кроме того, необходимо было шире задействовать интернет-ресурсы для всех предложений и обсуждений.

Также многие эксперты заявляют о том, что проект кодекса недоработан.

По словам А. САВЧЕНКО, разработка больших документов должна проходить с привлечением экспертов, в частности международных. А подача нескольких вариантов проектов налоговых кодексов вызвала стрессы в бизнес-среде. Кроме того, при наличии нескольких проектов документов не учитывается необходимость привести сопоставительные таблицы по ним, что значительно затрудняет изучение законопроектов.

Председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид КОЗАЧЕНКО согласился с мнением о том, что организация разработки проекта НК действительно была плохой. В частности, были созданы 4 группы по его разработке с целью привлечь больше экспертов. При этом, по мнению Л. КОЗАЧЕНКО, принятие кодекса даже в том виде, в котором он на сегодня существует, принесет меньше проблем, чем его непринятие.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса и поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.

21 сентября правительство внесло в парламент доработанный проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.