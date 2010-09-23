Эксперты негативно оценивают возможность вступления в действие Налогового кодекса с 2011 года.

Об этом они заявили сегодня во время круглого стола.

В частности, по словам управляющего партнера компании Emergex Business Solutions Limited Елены ВОЛЬСКОЙ, если проект Налогового кодекса вступит в действие с 1 января 2011 года, то возникнут проблемы у бухгалтеров. «Как бизнес, профессиональные бухгалтера успеют адаптироваться и не допускать тех ошибок, за которые предусмотрена ответственность?» – отметила она.

Партнер налогово-юридического отдела компании «Делойт» в Украине Григорий ПАВЛОЦКИЙ также выступает против введения в действие Налогового кодекса с 2011 года, поскольку ни государство, ни бизнес не успеют подготовиться к изменениям, предусмотренным документом. «Принять его (проект Налогового кодекса – УНИАН) надо было, быстро утвердить, подписать, но вводить в действие с 1 января, мне кажется, категорически нельзя», – сказал он.

По мнению председателя Совета предпринимателей при правительстве Леонида КОЗАЧЕНКО, принятие Налогового кодекса в предложенном правительством виде все же лучшая альтернатива, чем непринятие нового налогового документа вообще.

Кроме того, как отметила президент группы компаний BDO Украина Алла САВЧЕНКО, сегодня «все молчат» о том, что новый Налоговый кодекс, согласно законодательству, не может быть введен в действие с начала 2011 года, поскольку изменения в налоговой системе должны быть приняты за полгода до начала нового налогового года.

Представитель сети компаний PricewaterhouseCoopers Вячеслав ВЛАСОВ также отметил, что в переходных положениях кодекса необходимо заложить норму, согласно которой в течение двух лет после его принятия можно будет вносить изменения в документ и они будут оперативно рассматриваться и приниматься.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса и поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.

21 сентября правительство внесло в парламент доработанный проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.