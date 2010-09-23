Эксперт: При введении нового НК с 2011 г. существует риск вольного трактования его норм налоговиками

В случае введения нового Налогового кодекса с 2011 года существует риск вольного трактования его норм налоговиками.

Такое мнение сегодня во время круглого стола высказал генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий ГЛАДКИЙ.

Он отметил, что правительство обязалось перед Международным валютным фондом в 2011 году сократить бюджетный дефицит до 3,5% ВВП, при этом, по оценкам Министерства финансов, при внедрении Налогового кодекса бюджет потеряет 4 млрд. грн. «Возникает вопрос, за счет чего можно достичь одного и второго? По моему мнению, это будет означать практику вольного трактования норм законодательства…», - сказал В.ГЛАДКИЙ.

«В проекте Налогового кодекса закладываются нормы, которые все больше и больше усиливают контроль за налогоплательщиками», - отметил эксперт. Это касается банковского сектора в части контроля за суммами депозитов физлиц и введения обязательной электронной налоговой отчетности. По его словам, за границей предприниматели предоставляют отчетность в любом удобном для них виде.

По мнению президента группы компаний BDO Украина Аллы САВЧЕНКО, одной из проблем в налоговой сфере на сегодня остается низкая квалификация налоговиков.

Управляющий партнер компании Emergex Business Solutions Limited Елена ВОЛЬСКАЯ считает, что в Украине проблема в налоговой сфере связана не с высокими ставками, и от того, что их будут постепенно снижать, проблема неуплаты бизнесом налогов не будет решена.

Партнер налогово-юридического отдела компании «Делойт» в Украине Григорий ПАВЛОЦКИЙ также высказал мнение о том, что прозрачности в системе администрирования налогов не хотят не предприниматели, а сами налоговики.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса и поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект НК с учетом результатов всенародного обсуждения.

21 сентября правительство внесло в парламент доработанный проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.