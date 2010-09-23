Эксперты: НК не предусматривает отнесение оплаты ряда услуг на валовые расходы предприятий

Проект Налогового кодекса не предусматривает отнесение оплаты ряда услуг на валовые расходы предприятий.

Об этом шла речь сегодня во время круглого стола, посвященного обсуждению проекта Налогового кодекса.

«Проект кодекса очень технический, он запрещает относить на затраты любые роялти, маркетинговые услуги, консалтинговые услуги, инжиниринговые услуги, которые уплачиваются украинским бизнесом», – сказал представитель сети компаний PricewaterhouseCoopers Вячеслав ВЛАСОВ.

Кроме того, отметил он, в полном объеме не отнесены на статью расходов расходы, связанные с продвижением торговой марки на рынке. «По-прежнему лимитируются представительские услуги, по-прежнему сохраняются ужасные ограничения по командировочным расходам», – подчеркнул он.

Также кодекс не предусматривает налоговых льгот для инвестиционных проектов.

Как отметил В.ВЛАСОВ, в проекте Налогового кодекса есть много несоответствий между его статьями и терминологических погрешностей.

«Если мы не дадим бизнесу относить на валовые расходы то, что бизнес считает валовыми

расходами, я не знаю, какой бизнес мы здесь будем иметь», – отметила управляющий партнер компании Emergex Business Solutions Limited Елена ВОЛЬСКАЯ.

Также, по ее словам, в последнем варианте проекта Налогового кодекса исчезла норма, согласно которой в случае спорных ситуаций в судебном разбирательстве суд занимает сторону налогоплательщика.

Как отметила президент группы компаний BDO Украина Алла САВЧЕНКО, проектом Налогового кодекса не предусмотрено улучшение инвестиционного климата.

В то же время, председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Леонид КОЗАЧЕНКО отметил, что в целом зарегистрированный в парламенте проект Налогового кодекса от правительства является прогрессивным, а его спорные нормы могут быть урегулированы в течение ближайшего времени.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса и поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.

21 сентября правительство внесло в парламент доработанный проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.