Межбанк закрылся снижением котировок по доллару и евро

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9365/7,9435, к 12:00 цены снизились до 7,9340/7,9375. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9315/7,9375 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH - 7,9190/7,9367.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2570/0,2574, к 12:00 цены упали до 0,2560/0,2563. К закрытию цены достигли уровня 0,2557/0,2560. В России курс доллар-рубль незначительно повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0100 (+0,0099).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3385/1,3387, а к 15:00 упали до 1,3325/1,3327. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6175/10,6285, к 12:00 цены ушли вниз -10,5895/10,5980. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного минимума - 10,6180/10,6275.