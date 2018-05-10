Укрепление евро – спекулятивный маневр?

Евро последнее время радует его обладателей укреплением на валютном рынке. 22 сентября, после ряда заявлений ФРС США по поводу экономической ситуации в стране, доллар на мировых площадках снизился по отношению к единой европейской валюте до самого низкого уровня, начиная с апреля текущего года. В Украине этот фактор, конечно, не остался незамеченным. Сегодня, 23 сентября, евро на межбанке торгуется в пределах 10,50-10,6 грн. В обменниках покупка варьируется в диапазоне 10,5-10,55 грн., продажа - не дешевле 10,7 грн.

Евро набирает в весе под влиянием двух факторов. Во-первых, медленно, но доллар укрепился по отношению к гривне - до 7,94 грн., что стало толчком к росту евровалюты на украинском рынке. Хотя, момент не столь значительный. Куда более существенно «во-вторых» - девальвация «зеленого» на мировом рынке. В конце лета – первых числах сентября курс доллара по отношению к евро колебался в пределах отметки чуть ниже 1,3 долл./евро. Но, начиная с 16 сентября, тенденция изменилась, американская валюта стала котиться по наклонной. В результате, курс евро 22 сентября вырос выше отметки 1,34 долл., взбудоражив участников рынка. И хотя на торгах в конечном итоге европейская валюта опустился до 1,338 долл., тенденция к ее росту сохранилась.

Ряд аналитиков считает, что курс евро достигнет отметки 1,35 долл. уже в ближайшее время. Согласно их прогнозам, на конец года он составит не ниже 1,48 долл.

Но существует и противоположное мнение – укрепление европейской валюты не будет длительным, курс вернется к отметке 1,3 долл./евро.

Укрепление евро во многом состоялось, благодаря валютным спекулянтам. Они удачно обыграли новости из США относительно обслуживания госдолга. Когда стало известно, что ФРС выкупает госооблигации на сумму, измеряющуюся в триллионах, на рынке раскрутилась новость, что правительству Соединенных Штатов не под силу обязательства по займам. Доля правды в этом есть. В последнее время Китай перенаправил свои инвестиции в сторону Европы, сокращая их в государственные ценные бумаги США, что существенно повлияло на их спрос. Кроме того, объем выплат по ним к концу года нарастит триллионный объем, что выглядит, мягко сказать, вызывающе. Негативно влияет на рынок информация о результатах работы американской экономики. За август дефицит госбюджета США перевалил за 90 млрд. долл., промышленное производство выросло всего на 0,2%, по сравнению с июлем, а промцены увеличились на 0,4%. И все это происходит в условиях высокого уровня безработицы, меры по борьбе с которой пока не дают желаемого результата. Экономика США загнала себя в угол – с одной стороны прижимают самые большие за всю историю страны госдолги, которые образовались за счет громадных государственных вливаний, с другой стороны - отдача от экономики очень низкая, ее восстановление идет слишком медленно. К тому же ФРС идет по пути дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики, чего вполне достаточно, чтобы валютные брокеры начали избавляться от долларов.

И все же, есть повод говорить о том, что подъем евро искусственно раскручен. Экономическая ситуация в Европе ничуть не лучше американской действительности. По итогам августа промышленное производство в странах ЕС затормозило на уровне июля, тогда как потребительские цены выросли на 1% в годовом исчислении. Проблема безработицы остается острой. Стоит добавить, что с дефицитом бюджета Греции вопрос пока не исчерпан. Остается также неясным, как будет решен вопрос бюджетных минусов в Италии и Франции.

Вывод напрашивается один - и доллар, и евро находятся сейчас в разряде ненадежных валют, процесс их девальвации будет еще долго создавать проблемы для мировой экономики. И все же, стоит ли сейчас скупать евро? Ответ однозначный – стоит, если играть на курсе и рассматривать европейскую валюту как элемент спекулятивных действий. Не исключено, что уже в ближайшее время нас ожидают валютные качели – курс евро может опуститься до уровня 10,2-10,3 грн., а затем резко подняться до 11 грн. Стабильной эта валюта быть не может. Во всяком случае, в ближайшее время…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)