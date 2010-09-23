Профицит платежного баланса Украины составил 5,2 млрд.долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе-августе 2010 г., по предварительным данным, составил 5,2 млрд. долл., по сравнению с 10,828 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в августе т.г. платежный баланс был почти уравновешенным и его профицит составил 30 млн. долл.

В августе, третий месяц подряд, ухудшается состояние счета текущих операций, дефицит которого составил 563 млн. долл. Такая динамика вызвана существенным ростом дефицита торговли товарами. Факторами ухудшения товарного баланса выступали определенное замедление мировой экономики на фоне проблем с государственными финансами в развитых странах и материализация эффектов укрепления реального курса гривни (с начала года РЭОК гривни вырос на 7,4%, в первую очередь, по причине усиление номинального обменного курса гривни относительно евро и других валют, что девальвировали относительно доллара США).

Дополнительным фактором в августе стали высокие объемы импорта энергоносителей.

За январь-август 2010 года текущий счет был сформирован с дефицитом 562 млн. долл. по сравнению с дефицитом 1,1 млрд. долл. за соответствующий период 2009 года.

Счет операций с капиталом и финансовых операций пятый месяц подряд остается профицитным. В августе 2010 года он составил 593 млн. долл. и был обеспечен в основном увеличением поступлений прямых иностранных инвестиций. С начала года профицит достиг 5,8 млрд. долл., в то время как за 8 месяцев 2009 года дефицит составлял 9,7 млрд. долл.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в августе т.г. составляли 654 млн. долл. По данным НБУ, основным реципиентом ПИИ продолжает выступать реальный сектор. В целом с начала года чистый приток ПИИ составил 3,1 млрд. долл. (на 20,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года), из них в банковский сектор поступило 24%.

Сальдо по кредитам и облигациям в августе т.г. было отрицательным на уровне 332 млн. долл. по причине чистых погашений внешних обязательств частного сектора. В банковском секторе сохраняется тенденция активного погашения накопленной задолженности при достаточно низком уровне новых привлечений: отрицательное сальдо составляло 252 млн. долл. Сальдо по операциям реального сектора с кредитами и облигациями сформировалось отрицательным на уровне 117 млн. долл.

В целом за январь-август 2010 года сальдо по операциям с кредитами и облигациям частного сектора остается отрицательным - на уровне 1,2 млрд. долл., что в 5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Нацбанке отмечают, что получение кредитного транша от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд. долл., из которых 1 млрд. долл. был направлен на финансирование дефицита Госбюджета, позволило продолжить процесс возобновление резервных активов. Их объем, по состоянию на 1 сентября 2010 г., составлял 32,7 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,4 месяца будущего периода.