Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует экономический рост в Украине, Беларуси и Грузии на фоне улучшения ситуации в мировой экономике.

Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня в ходе инвестиционного форума, организованного компанией BG Capital.

В то же время, по его словам, хотя экономика Украины стабилизировалась, "не стоит останавливаться на достигнутом".

По мнению М.АЛЬЕРА, приоритетами, на которых следует сконцентрировать внимание украинскому правительству, должны стать сокращение дефицита госбюджета, а также снижение соотношения государственного долга к ВВП. По оценке представителя МВФ, такое соотношение по итогам текущего года составит около 41%.