«Укртелеком» могут приватизировать в этом году

Кабтинет Министров Украины продолжает рассмотрение вопроса о возможности приватизации «Укртелекома» в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на брифинге после посещения Чернобыльской АЭС.

«Сейчас рассматривается вопрос возможности приватизации», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он также уточнил, что вопрос о приватизации данного объекта был снят с повестки дня вчерашнего заседания Кабинета Министров, поскольку распоряжение правительства было подготовлено недостаточно качественно.

«Я еще раз его (проект распоряжения – УНИАН) на правительственном комитете буду рассматривать, и смотреть все этапы, каким образом «Укртелеком» будет приватизироваться», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что приватизацию необходимо провести таким образом, чтобы государство получило максимум средств в бюджет. Кроме того, необходимо уточнить вопросы капитализации предприятия, а также рассмотреть варианты сохранения социальных телефонов.

«Эти вопросы не были учтены, поэтому вопрос о приватизации «Укртелекома» был снят с рассмотрения Кабмина», – сказал первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе инвестиционного форума вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что «Укртелеком» будет приватизирован в этом году.

Отвечая на вопрос, существует ли сегодня в правительстве консолидированная позиция относительно продажи «Укртелекома», он сказал: «Будет. Если сейчас и нет, то она будет продемонстрирована при принятии решения Кабмином о приватизации».

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.