Правительство занялось «Лугансктепловозом» после вчерашнего решения суда

Правительство Украины на данный момент разбирается с ситуацией, возникшей с приватизацией «Лугансктепловоза» в результате вчерашнего решения Киевского хозяйственного суда, который удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций Холдинговой компании «Лугансктепловоз".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на брифинге после посещения Чернобыльской АЭС.

«Мы сейчас разбираемся по этому вопросу – почему суд принял такое решение», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что более детальной информации на сегодняшний день он дать не может.

Как сообщал УНИАН, Киевский хозяйственный суд удовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

В частности, по информации пресс-службы ФГИУ, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный Фондом госимущества с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

Фонд госимущества ожидает официального уведомления о вынесенном Хозяйственным судом решении, после чего будет принимать решение о своих дальнейших действиях.

Справка УНИАН. 15 июня т.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – "Мантара Холдинг" не была допущена Фондом госимущества к участию в нем.

«Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины. В своем иске она просила признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года.