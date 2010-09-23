Верховная Рада внесла в повестку дня проекты Налогового кодекса

Верховная Рада Украины внесла для рассмотрения в повестку дня сессии проекты Налогового кодекса.

За это решение проголосовали 342 из 394 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК напомнил, что сегодня в парламенте есть проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины, и проект Налогового кодекса, внесенный народными депутатами Сергеем ТЕРЁХИНЫМ и Николаем КАТЕРИНЧУКОМ.

А.МАРТЫНЮК обратился в профильный комитет парламента, чтобы на следующей сессионной неделе он выступил с предложениями о порядке рассмотрения этих законопроектов.

После чего А.МАРТЫНЮК объявил о закрытии вечернего заседания парламента.