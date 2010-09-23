Курсы валют НБУ 24 сентября

Нацбанк установил 24 сентября курс гривни:100 USD США – 791.6200 (23 сентября – 791.9200)100 EUR – 1054.6753 (23 сентября – 1058.3219)10 RUR – 2.5534 (23 сентября – 2.5560)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 24 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-102237.72 (23 сентября-102296.27)961XAG 10Серебро-1668.73 (23 сентября-1669.37)962XPT 10Платина-129192.38 (23 сентября-128924.58)964XPD 10Палладий-42905.80 (23 сентября-42526.10)

Нацбанк установил 24 сентября курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 791.6200 (23 сентября – 791.9200) 100 EUR – 1054.6753 (23 сентября – 1058.3219) 10 RUR – 2.5534 (23 сентября – 2.5560) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 24 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-102237.72 (23 сентября-102296.27) 961XAG 10Серебро-1668.73 (23 сентября-1669.37) 962XPT 10Платина-129192.38 (23 сентября-128924.58) 964XPD 10Палладий-42905.80 (23 сентября-42526.10)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter