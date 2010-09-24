Минфин 28 сентября проведет размещение ОВГЗ

08:30, 24 сентября 2010
Финансы
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Министерство финансов Украины 28 сентября т.г. проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

К продаже будут предложены бумаги со сроком обращения: 168 дней (полное погашение 16 марта 2011 года); 336 дней (погашение 31 августа 2011 года); 910 дней (погашение 27 марта 2013 года).

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет Украины в августе поступило 4 млрд. 313,83 млн. грн. (с начала года – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации и для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость) на общую сумму 55 млрд. 395,66 млн. грн. В августе был осуществлен выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности по НДС на сумму 16 млрд. 442,67 млн. грн., выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

 

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