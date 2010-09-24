Банки Украины увеличили долю иностранного капитала

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины в августе 2010 года увеличилась на 0,1% и составила 35,8%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По состоянию на 1 сентября т.г. из 176 работающих в Украине банков 52 финучреждения – с иностранным капиталом, в том числе 20 – со 100% иностранным капиталом.

Всего на указанную дату было зарегистрировано 194 банка, 18 из которых находились в состоянии ликвидации.

Сумма проблемных кредитов в августе т.г. увеличилась на 1,827 млрд. грн. – до 85,23 млрд. грн., при этом их доля в общем объеме кредитов в прошлом месяце выросла на 0,1% – до 11,7%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась на 0,9% – до 35,8%.