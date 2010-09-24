Торги на межбанке открылись котировками 7,9275-7,9390 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9275/7,9390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2560/0,2564, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5680/10,5860.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3334/1,3336 (четверг — 1,3385/1,3387).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9190/7,9367.