Котировки на межбанке к 12:00 составили 7,9210-7,9265 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9275/7,9390, к 12:00 цены снизились до 7,9210/7,9265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2564, к 12:00 сузился спрэд - 0,2561/0,2563.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,9000 (-0,1000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3334/1,3336, а к 12:00 повысились до 1,3376/1,3378.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5680/10,5860, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5950/10,6040.