ЕБРР планирует вложить 2 млрд. евро в три проекта в Украине

В планах Европейского банка реконструкции и развития - финансирование трех важных проектов в Украине на сумму около 2 млрд. евро, который будет осуществляться под гарантии государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом сказал руководитель делегации Совета директоров ЕБРР, директор от Европейской комиссии Вассили ЛЕЛАКИС на встрече с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Он высоко оценил политическую стабильность в Украине и стремление власти к осуществлению реформ, и заверил, что ЕБРР в сотрудничестве с другими международными финансовыми институтами и в дальнейшем будет оказывать Украине необходимую помощь в осуществлении реформ, направленных на развитие экономики. В частности, по его словам, «в планах - финансирование трех важных проектов на сумму около 2 млрд. евро, который будет осуществляться под гарантии государства».

В.ЛЕЛАКИС отметил, что деловые круги «возлагают большие надежды» на принятие Налогового кодекса, который, по его словам, должен обеспечить стабильность и прозрачность налоговой системы в Украине. «Необходимо, чтобы настоящий документ носил недискриминационный характер и создавал благоприятную среду для бизнеса», - сказал он.

Большое значение для увеличения объема инвестиций в Украину имеет также принятие антикоррупционного законодательства, отметил В.ЛЕЛАКИС.

В.ЛИТВИН важным направлением сотрудничества с ЕБРР назвал финансирование мероприятий ядерной безопасности, проектов, связанных с внедрением энергосохраняющих технологий и восстанавливающихся источников энергии.

Касаясь внутриполитической ситуации, председатель Верховной Рады отметил, что украинская власть «настроена на проведение радикальных реформ». Некоторые решения, по словам руководителя парламента, являются непопулярными, но необходимыми для страны.

Ключевой задачей для парламента и правительства В.ЛИТВИН назвал принятие Налогового кодекса, и на его основе - государственный бюджет-2011, который, по словам председателя Верховной Рады, должен быть «полностью реальным». Он подчеркнул, что парламент совместно с правительством работают над решением проблем, которые существуют в экономической сфере, в частности, над законопроектами, направленными на преодоление коррупции, отметив при этом, что «сегодня не принято ни одного популистского решения».

В.ЛИТВИН также предложил делегации предоставить рекомендации относительно Налогового кодекса, отметив, что украинская сторона стремится к высокому качеству этого документа. «Мы рассчитываем работать над Налоговым кодексом до середины ноября с параллельной работой над проектом бюджета», - сказал он.

*** По состоянию на 1 сентября 2010 года портфель ЕБРР в Украине насчитывал 249 проектов с общим объемом финансирования 5,4 млрд. евро.

За период сотрудничества с ЕБРР (1993-2009 гг.) в государственном секторе экономики Украины заключено соглашений на общую сумму 674,94 млн. долларов США и 662,35 млн. евро (в рамках 19 проектов), из которых по состоянию на 1 сентября 2010 года использовано 591, 69 млн. долларов США и 402, 63 млн. евро.

На данный момент при поддержке ЕБРР в Украине в государственном секторе экономики внедряется 7 инвестиционных проектов.