УСПП встревожен отсутствием прогресса в возобновлении кредитования

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) встревожены отсутствием прогресса в вопросе возобновления кредитования как предприятий, так и физических лиц в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на выездном расширенном заседании правления УСПП в Тернополе заявил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

«Ситуация с кредитованием абсолютно недопустимая. Национальный банк победно рапортует об очередном снижении учетной ставки. На сегодняшний день она составляет 7,75%, но это абсолютно не влияет на стоимость кредитов коммерческих банков. Как зашкаливали проценты по кредитам за 20%, так и остается. В таких условиях работать невозможно», - заявил А.КИНАХ.

Он отметил, что банки фиксируют сверхликвидность и вместо того, чтобы эти остатки гривневой массы направлять на деятельность секторов экономики, «Национальный банк занимается проблемой так называемой стерилизации гривневой массы. Это нонсенс», - сказал А.КИНАХ.

Он подчеркнул, что возобновление кредитования является вопросом первостепенной важности.

«Сегодня мы констатируем, что физические и юридические лица практически изолированы от кредитов», - сказал А.КИНАХ.