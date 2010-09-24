Кинах: УСПП имеет ряд серьезных замечаний к проекту Налогового кодекса

Украинский Союз промышленников и предпринимателей (УСПП) имеет ряд серьезных замечаний к внесенному в ВР проекту Налогового кодекса, и намерен настаивать на внесении изменений в документ в ходе его рассмотрения в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на выездном расширенном заседании правления УСПП в Тернополе заявил президент объединеня Анатолий КИНАХ.

Он подчеркнул, что УСПП достиг договоренностей с руководством ВР и правительства, что будет «сопровождать» документ с целью его доработки в процессе рассмотрения в парламенте.

В частности, А.КИНАХ подчеркнул, что, по мнению УСПП, проект Налогового кодекса фактически ухудшает ситуацию для среднего бизнеса. «Нас тревожит то, что в этом проекте мы видим, по сути, ухудшение условий для развития предпринимателей – физических, малого и среднего бизнеса. Речь идет о принципиальных вопросах, а не только о фискальной нагрузке», - сказал А.КИНАХ.

Также он отметил, что, по мнению УСПП, занижен предельный уровень доходов или прибыли для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, который в предложенном варианте документа составляет 300 тыс. грн в год. «Граница в 300 тыс. грн явно занижена, особенно с учетом инфляции», - подчеркнул А.КИНАХ.

Также в УСПП считают, что не всегда обоснованно прошло сокращение видов деятельности, необходимых для работы по упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, А.КИНАХ отметил, что несправедливой является норма об установлении ставки налогообложения в зависимости от места проживания. «Учитывая, что человек имеет право на свободное перемещение, это однозначно одиозная норма, и нам придется ее поменять, поскольку она имеет не только экономическую, но и юридическую составляющую, и нарушает права человека в целом», – сказал А.КИНАХ.

Он также подчеркнул, что в документе фактически отсутствуют стимулы для проведения модернизации производства и экономики в целом. «Остается на повестке дня вопрос ускоренной амортизации, право предприятия реинвестировать часть прибыли без налогообложения на развитие, и т.д.», - сказал А.КИНАХ.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса и поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.

21 сентября правительство внесло в парламент доработанный проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.