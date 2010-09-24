Инвестиционный потенциал Тернопольской обл. на ближайшие три года превышает 4 млрд. долл. – Кинах

Инвестиционный потенциал Тернопольской области на ближайшие три года, по оценкам Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), правительства и экспертов, превышает 4 млрд. долл.

Об этом сообщил президент УСПП Анатолий КИНАХ сегодня на брифинге в рамках расширенного заседания правления УСПП на тему «Тернопольский край – центр туризма Украины».

Он подчеркнул, что Тернопольская область входит в число наиболее привлекательных для развития туристического бизнеса регионов Украины. «По минимальным оценкам, за 2-3 года инвестиционный потенциал Тернопольской области составляет 4,3 млрд. долл.», – сказал А.КИНАХ.

При этом он отметил, что развитию туризма в Тернопольской области способствуют хороший климат и экологическое состояние региона. «По продолжительности жизни в Тернопольской области самые лучшие показатели, и дай Бог, чтобы под этот уровень подтягивались остальные регионы», – сказал А.КИНАХ.

Кроме того, по словам президента УСПП, Тернопольская область интересна своей историей и традициями.