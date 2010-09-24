Межбанк закрылся ростом котировок по доллару и евро

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9275/7,9390, к 12:00 цены снизились до 7,9210/7,9265. К закрытию торгов ценовые уровни выросли и составили 7,9310/7,9395 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2564, к 12:00 сузился спрэд – 0,2561/0,2563. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9450 (-0,0650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3334/1,3336, а к 15:10 выросли до 1,3414/1,3416. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5680/10,5860, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5950/10,6040. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 10,6345/10,6495.