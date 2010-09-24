Королевская: Налоговый кодекс - игра с бизнесом на выживание

У власти нет модели реформирования экономики. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в эфире общественно-политического ток-шоу «Открытый доступ» на телеканале «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

По мнению главы парламентского комитета, проект нового Налогового кодекса, зарегистрированный в Верховной Раде - это игра с бизнесом на выживание. «Если первый вариант Налогового кодекса – это было изнасилование бизнеса в очень грубой форме, то второй вариант - это уже просто изнасилование, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Нужно отдать должное разработчикам - грубую форму они оттуда убрали. Но суть этого документа не изменилась».

Она отметила, что у власти нет модели реформирования экономики. «Для того, чтобы проводить успешную реформу, нужно знать цель – что в итоге мы хотим получить в экономике. Важно понять, какой видят будущую налоговую систему разработчики этого документа, какой результат она должна дать», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, в стране нет диалога между бизнесом и властью. «У нас огромное недоверие власти к бизнесу и бизнеса к власти. Именно поэтому в Украине 45% экономики в тени, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, - Поэтому о росте цен на яйца, картофель и гречку премьер-министр и экономический блок правительства узнают тогда, когда эти цены уже на рынке. Это говорит о том, что в стране нет экономической политики, отсутствует прогнозирование и планирование».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, те, кто делает эти псевдореформы, находятся у власти на тех или иных должностях последние 15 лет. А реформировать страну должно поколение, которое опирается на подходы 21 века.