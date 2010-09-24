Цена золота снова высрола

Цены на золото в пятницу продолжают расти, преодолев рекордно высокую отметку в 1300 долларов за унцию благодаря снижающемуся доллару, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 16.18 мск подорожал на 0,3% до 1300,1 доллара за тройскую унцию.

По состоянию на 16.16 мск пятницы курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,42% до 79,85 пункта.

Спрос на более надежные активы укрепляется также в преддверие выхода новых статданных в США. В частности, Министерство торговли США опубликует данные по объему заказов на товары длительного пользования в августе. Аналитики ожидают снижения показателя в рассматриваемом периоде на 1,0% после роста на 0,4% месяцем ранее.

Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. С начала 2010 года стоимость золота выросла на 17%. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.