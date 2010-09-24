Курс гривни с начала сентября снизился на межбанке и на наличном рынке
17:10, 24 сентября 2010Финансы
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Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца снизился на 0,38% – до 7,9162 грн./долл., а относительно евро – на 5,31%, до 10,5468 грн./евро. Относительно российского рубля гривня укрепилась на 0,72% – до 2,5534 грн./10 рублей.
«С начала сентября на валютном рынке Украины спрос на иностранную валюту рос быстрее предложения, хотя сальдо валютных нетто-поступлений в страну оставалось положительным. Дефицит иностранной валюты на межбанковском валютном рынке нивелировался валютными интервенциями Национального банка Украины и курсовыми колебаниями гривни», – сказано в сообщении регулятора.
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