Курс гривни с начала сентября снизился на межбанке и на наличном рынке

Национальный банк Украины констатирует снижение курса гривни с начала сентября 2010 года на межбанковском валютном рынке на 0,61%, до 7,9344 грн./долл., а на наличном – на 0,67%, до 7,957 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца снизился на 0,38% – до 7,9162 грн./долл., а относительно евро – на 5,31%, до 10,5468 грн./евро. Относительно российского рубля гривня укрепилась на 0,72% – до 2,5534 грн./10 рублей.

«С начала сентября на валютном рынке Украины спрос на иностранную валюту рос быстрее предложения, хотя сальдо валютных нетто-поступлений в страну оставалось положительным. Дефицит иностранной валюты на межбанковском валютном рынке нивелировался валютными интервенциями Национального банка Украины и курсовыми колебаниями гривни», – сказано в сообщении регулятора.