Объект под охрану, или Неестественная монополия

В ближайшее время в Верховной Раде Украины может быть принят законопроект «Об охранной деятельности», который уже получил одобрение народных депутатов в первом чтении. Как это нередко у нас бывает, больше всего недовольны законопроектом именно те, чью деятельность он призван регламентировать — то есть частные охранные предприятия (ЧОП) .

Представители негосударственных служб безопасности единодушно заявляют, что их мнение в ходе разработки законопроекта было проигнорировано. Главным недостатоком законопроекта, по мнению частных охранников, стало сохранение полномочий по лицензированию охранной деятельности за Государственной службой охраны (ГСО), которая одновременно является и самым крупным участником рынка платных охранных услуг в Украине. Да уж, охранным фирмам не позавидуешь, ситуация в которой им приходится работать напоминает соревнования по бегу, в котором все, кроме одного, бегут с мешками на ногах. Представители ЧОПов настаивают на необходимости создания отдельного органа по лицензированию их дейятельности, они даже нашли поддержку своих инициатив в лице Госкомпредпринимательства и УСПП. Вот только МВД продолжает игнорировать все попытки частных охраников начать конструктивный диалог по этому вопросу. В результате шансы на возникновение на рынке охранных услуг реальной конкурентной среды крайне невелики. ГСО по-прежнему намерено диктовать правила игры своим коллегам по цеху.

Лицензирование, как главное конкурентное преимущество

В Украинской федерации работников нагосударственных служб безопасности (УФРНСБ) убеждены, что принятие законопроекта «Об охранной деятельности» в его нынешней редакции приведет к неоправданному усилению государственного регулирования в сфере охранной деятельности. В первую очередь, речь идет о все той же двойной роли Госслужбы охраны. В данном случае, можно говорить о том, что нежелание руководства ГСО обсуждать нормы законопроекта, ярко свидетельствует об отсутсвии у них аргументов в защиту своей позиции. Ведь всем понятно, что лицензирование не может совмещаться с осуществлением того вида деятельности, который лицензируется. Это противоречит логике свободного рынка. Но так же нельзя отрицать и того, что в данном случае речь идет о весьма специфическом роде услуг. Частная охранная деятельность напрямую пересекается с работой правоохранительных органов и тут не обойтись без разумного компромисса между контролем со стороны МВД и возможностью на равных конкурировать с ГСО.

Еще одним болезненным вопросом для негосударственных охранных структур является абсолютная монополия ГСО на охрану банковских учреждений. Десятки тысяч отделений банков, разбросанных по всей стране, это ли не самый жирный кусок рынка охранных услуг. Законопроектом «Об охранной деятельности» предлагается и в дальнейшем закрепить монополию на охрану банков за ГСО, внеся соответствующие изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности». Тут кстати стоит отметить, что сами банкиры давно выступают против исключительного права ГСО на использование огнестрельного оружия в охранной деятельности. «Неоднократно банкиры поднимали вопрос о разрешении использовать огнестрельное оружие охранными подразделениями банков. Преступники, как известно, всегда имеют доступ к огнестрельному оружию. Вместе с тем, именно позиция правительства и Министерства внутренних дел препятствуют позитивному решению данного вопроса. Причиной тому является тесное объединение бизнеса и власти в лице Государственной службы охраны при МВД, единственной структуры Украины, которая имеет право предоставлять услуги охраны с огнестрельным оружием», - заявляли в Ассоциации украинских банков еще год назад.

Разрешение на ношение огнестрельного оружия в данном случае действительно играет важную роль ведь речь идет об обеспечении сохранности и транспортировки больших сум денег и драгоценных металлов. Оставляя за собой право на огнестрел, ГСО фактически становится такой же естественной монополией в сфере охраны, как «Укрпочта» или «Укрзализныця», хотя Антимонопольный комитет Украины к таковым ГСО пока не причислял.

Вообще тема легализации короткоствольного огнестрельного оружия в Украине, даже в виде травматических пистолетов, давно зашла в тупик. Народные депутаты и госчиновники высокого ранга, в большинстве своем имеющие возможность вооружиться пистолетом на тех или иных законных основаниях, как то не воспринимают желание простых граждан иметь оружие для самозащиты. Хотя даже в соседней России, где тоже не жалуют права и свободы граждан, травматические пистолеты давно разрешены.

Вместе с тем, МВД пытается использовать «оружейную инициативу» ЧОПов для их же дискредитации.

Как отмечает президент УФРНСБ Сергей Шабовта, министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев не перестает удивлять своими публичными выступлениями. «То на коллегии МВД он объявляет о необходимости привлекать охранные структуры к охране общественного порядка. То, рассуждая об инициативе охранных структур разрешить ношение огнестрельного оружия, предполагает, что это может привести к всплеску преступных действий», - говорит С.Шабовта, при этом отмечая: «Во-первых, некая «инициатива охранных структур» по поводу оружия – это миф, ловко состряпанный в недрах МВД, ибо каждый думающий руководитель охранной структуры, как правило, в прошлом офицер силовых структур, прекрасно понимает, что подобный механизм будет реализован лишь в рамках Закона Украины «Об оружии». Во-вторых, чиновники от милиции, готовящие министру доклады и выступления, видимо, не удосужились доложить ему, что существует очень жесткие Лицензионные условия (кстати, утвержденные приказом МВД), которые определяют строгие правила отбора персонала частных охранных предприятий. Думается, что оценивать личный состав охранных структур, как потенциально преступный, мягко говоря, крайне не корректно».

Одним словом позиция МВД в отношении ЧОПов понятна — работать им разрешают, но только там где это не вредит коммерческим интересам ГСО. Ну а если понадобится помощь в задержании преступников, то тут уж частные охранники должны оказать максимальное содействие органам правопорядка.

Есть в законопроекте «Об охранной деятельности» и еще куча «прелестей» для частников, к примеру там огромный перечень пунктов, за нарушение которых охранная фирма может быть лишена лицензии. Но все же вопрос лицензирования остается краеугольным камнем в споре между ГСО и негосударственными огранными фирмами. Если лицензирование выйдет из под юрисдикции ГСО, то и более мелкие проблемы будут решены. В противном случае, даже идеальный, с точки зрения частных охранных фирм, законопроект будет нивелирован главенствующей ролью ГСО.

Альтернативные варианты

В ходе круглого стола, состоявшегося 21 сентября и посвященного вопросам законодательного регулирования охранной деятельности, народный депутат Украины, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах заявил, что нынешние полномочия ГСО противоречат антимонопольному законодательству. В этой связи А.Кинах считает необходимым создание рабочей группы для доработки законопроекта «Об охранной деятельности».

В свою очередь вице-президент УСПП по корпоративной безопасности Василий Крутов отметил, что законопроект «Об охранной деятельности» абсолютно не учитывает интересы более полумиллиона украинских граждан, работающих в 7 тыс. 200 частных охранных предприятиях Украины. По мнению В.Крутова, лицензированием охранной деятельности в Украине мог бы заниматься специальный лицензионный орган в составе Министерства внутренних дел. «Нам говорят, что создание отдельного лицензионного органа обойдется слишком дорого. Возможно, стоит оставить лицензирование в юрисдикции МВД, но выделить из его структуры отдельный лицензионный орган, в который бы входили представители негосударственных институций. Но оставлять лицензирование частных охранных предприятий в ведении ГСО нельзя», - убежден В.Крутов.

Глава Государственного комитета Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский, так же участвовавший в круглом столе, предложил передать лицензирование частных охранных фирм из ведения ГСО соморегулирующемуся органу, созданному при участии частных охранных предприятий.

М.Бродский полностью солидарен с ЧОПами и считает, что ГСО, как крупнейшая структура на рынке охранных услуг Украины не должна заниматься лицензированием этого вида деятельности, так как это не позволяет сформировать нормальную конкурентную среду в сфере охранного бизнеса.

Глава Госкомпредринимательства выступает за предоставление частным охранным фирмам разрешения на осуществление охраны государственных структур, а также за предоставление сотрудникам охранных фирм права на ношение огнестрельного оружия во время выполнения ими своих служебных обязанностей. «Частным охранникам оружие не разрешено, тогда как преступникам никаких разрешений не нужно, они и так вооружены», - добавил М.Бродский.

Вместе с тем, он отметил существование рисков, связанных с возможностью создания частных охранных фирм организованными преступными группировками. «Мы видели это в 1990-х годах, и, к сожалению, риски повторения подобной ситуации остаются и сейчас», - сказал глава комитета.

Подводя мероприятия, А.Кинах пообещал передать материалы круглого стола на рассмотрение Национального комитета по борьбе с коррупцией при Президенте Украины. С одной стороны, это уже что-то, но, как уже было сказано выше, представители МВД и ГСО круглый стол проигнорировали. Выходит, что они полностью уверены в поддержке на самом высоком уровне и сохранении своих позиций на рынке. Так ли это мы сможем увидеть в самом ближайшем будущем, так как законопроект «Об охранной деятельности», скорее всего будет принят до конца этого года.

В борьбе за права не забыть об ответственности

Взгляд на проблемы рынка охранных услуг был бы однобоким без упоминания об интересах потребителя. О том, как к этому относятся банкиры мы уже сказали, в принципе их позицию разделяет и большинство бизнесменов. Но тут следует учитывать, что крупный бизнес отнюдь не горит желанием обеспечить безбедное существование всевозможным охранным фирмам. Скорее он стремится получить возможность создавать свои собственные охранные предприятия, способные максимально эффективно защищать собственность материнской компании. Таким образом, либерализация охранного рынка, вряд ли позволит «независимым» охранным фирмам так уж сильно наростить количество клиентов среди больших компаний и банков.

Если же говорить о среднем и мелком бизнесе, который мог бы предпочесть ГСО частника, то тут тоже все не так просто. Ведь зачастую дело не в том, что ГСО «выбирает» для себя наиболее интересные объекты, задавливая конкурентов авторитетом лицензиара. Проблема в том, что далеко не все охранные компании в состоянии обеспечить высокий уровень безопасности. Как отмечают сами охранные предприятия, сегодня на рынке полный хаос.

По словам С.Шабовты, рынок охранных услуг «замусорен» до крайности. «Процентов 80 охранных фирм откровенный мусор — они обвалили ценообразование. В такие фирмы охранниками принимают чуть ли не бомжей с вокзала. Противопоставить этому можно было бы категории лицензий, но их не существует, совместных действий ГСО и частных компаний против демпинга нет. Но ведь демпинг опасен тем, что он опускает качество, предоставляемых услуг. Тендеры в Киеве превратились в ужас, когда на самый малозначимый объект претендуют по 15-20 фирм и цены обваливают ниже реальной себестоимости. Тут явно стоит разобраться налоговой инспекции», - отмечает президент УФРНСБ.

Есть и еще один неприятный нюанс, о котором в ходе круглого стола речь не шла вообще. Всем прекрасно известно, какую роль играют сотрудники некоторых ЧОПов в рейдерских захватах, десятки которых ежегодно осуществляются в Украине. Бравые ребята в униформе охранников крушат офисы и челюсти оппонентов своих нанимателей, прессуют недовольных сотрудников «благоприобретенных» предприятий. Справедливости ради отметим, что представители органов правопорядка и сами нередко принимают непосредственное участие в силовом решении хозяйственных споров, опираясь при этом на весьма спорные судебные постановления. В этой связи, кажется логичным особо выделить ответственность перед законом охранных предприятий за участие в «рейдерстве».

Разобравшись с внутренними проблемами, очистившись, так сказать, от случайных людей, частному охранному бизнесу будет легче бороться с монополией ГСО. Пока же предприниматели, предпочитают работать с частниками, по причинам сугубо финансового свойства, а отнюдь не качества услуг. Там где речь идет о возможности вооруженного нападения, ограничения на ношение оружия, действительно играют решающюю роль, но в деле предотвращения банального воровства, ЧОПам еще есть к чему стремиться и без изменений в законодательстве.

Петр Черных (УНИАН)