Курсы валют НБУ 27 сентября
19:11, 24 сентября 2010Финансы
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Нацбанк установил 27 сентября курс гривни:100 USD США – 790.9400 (24 сентября – 791.6200)100 EUR – 1060.8087 (24 сентября – 1054.6753)10 RUR – 2.5557 (24 сентября – 2.5534)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 27 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-102664.01(24 сентября-102237.72)961XAG 10Серебро-1688.66(24 сентября-1668.73)962XPT 10Платина-130030.54(24 сентября-129192.38 )964XPD 10Палладий-44134.45(24 сентября-42905.80)
Нацбанк установил 27 сентября курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 790.9400 (24 сентября – 791.6200)
100 EUR – 1060.8087 (24 сентября – 1054.6753)
10 RUR – 2.5557 (24 сентября – 2.5534)
Учетные курсы банковских металлов НБУ с 27 сентября
за 10 тройских унций (грн.):
959XAU 10Золото-102664.01(24 сентября-102237.72)
961XAG 10Серебро-1688.66(24 сентября-1668.73)
962XPT 10Платина-130030.54(24 сентября-129192.38 )
964XPD 10Палладий-44134.45(24 сентября-42905.80)
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