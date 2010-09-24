Курсы валют НБУ 27 сентября

Нацбанк установил 27 сентября курс гривни:100 USD США – 790.9400 (24 сентября – 791.6200)100 EUR – 1060.8087 (24 сентября – 1054.6753)10 RUR – 2.5557 (24 сентября – 2.5534)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 27 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-102664.01(24 сентября-102237.72)961XAG 10Серебро-1688.66(24 сентября-1668.73)962XPT 10Платина-130030.54(24 сентября-129192.38 )964XPD 10Палладий-44134.45(24 сентября-42905.80)

Нацбанк установил 27 сентября курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 790.9400 (24 сентября – 791.6200) 100 EUR – 1060.8087 (24 сентября – 1054.6753) 10 RUR – 2.5557 (24 сентября – 2.5534) Учетные курсы банковских металлов НБУ с 27 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-102664.01(24 сентября-102237.72) 961XAG 10Серебро-1688.66(24 сентября-1668.73) 962XPT 10Платина-130030.54(24 сентября-129192.38 ) 964XPD 10Палладий-44134.45(24 сентября-42905.80)

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