S&P присвоило евробондам Украины рейтинг В+

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило рейтинг В+ еврооблигациям Украины.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг В+ присвоен как 10-летним облигациям на 1,5 млрд. долл., так и 5-летним облигациям на 500 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре выпустила облигации внешнего государственного займа на 2 млрд. долл.

Пятилетние облигации (сентябрь 2015 года) выпущены на 500 млн. долл., десятилетние (сентябрь 2020 года) на 1,5 млрд. Процентная ставка - 6,875% для пятилетних облигаций и 7,75% для десятилетних.