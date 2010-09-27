Эксперт: баланс внешней торговли Украины в октябре-ноябре улучшится

Баланс внешней торговли Украины будет улучшаться в октябре-ноябре 2010 года, поскольку в августе-сентябре наблюдался рост цен на металлы.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, сальдо внешней торговли Украины в августе 2010 года ухудшилось, что стало отражением ухудшения ситуации на мировых рынках черных металлов, начавшегося три месяца тому назад. В августе экспорт продукции украинской металлургии сократился в денежном выражении на 9% (к предыдущему месяцу), вслед за падением на 12,5% в июле. При этом импорт продолжает следовать устойчивой тенденции роста: темпы его увеличения превышают темпы роста экспорта как в месячном, так и в годовом выражении.

Как отметил А.БЛИНОВ, ухудшение текущего счета является основной причиной изменения баланса на валютном рынке, приведшего к слабому девальвационному давлению на гривню. При этом финансовый счет в августе получил поддержку от первого транша МВФ по программе stand-by на сумму 1,9 млрд. долларов, добавил он.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Нацбанка, профицит платежного баланса Украины в январе-августе 2010 года составил 5,2 млрд. долл. по сравнению с 10,828 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года. За январь-август 2010 года текущий счет был сформирован с дефицитом 562 млн. долл. по сравнению с дефицитом 1,1 млрд. долл. за соответствующий период 2009 года.

По данным НБУ, в августе т.г. платежный баланс был почти уравновешенным, и его профицит составил 30 млн. долл. В августе, третий месяц подряд, ухудшается состояние счета текущих операций, дефицит которого составил 563 млн. долл. Такая динамика вызвана существенным ростом дефицита торговли товарами. Факторами ухудшения товарного баланса выступали определенное замедление мировой экономики на фоне проблем с государственными финансами в развитых странах и материализация эффектов укрепления реального курса гривни (с начала года РЭОК гривни вырос на 7,4%, в первую очередь, по причине усиление номинального обменного курса гривни относительно евро и других валют, что девальвировали относительно доллара США). Дополнительным фактором в августе стали высокие объемы импорта энергоносителей.