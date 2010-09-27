Открытие межбанка: доллар – 7,9265/7,9325 грн. Евро - 10,6645/10,6760 грн.
12:34, 27 сентября 2010Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9265/7,9325 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2591/0,2594 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6645/10,6760 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3467/1,3469 долл./евро (пятница, 24 сентября, – 1,3334/1,3336 долл./евро).
В пятницу, 24 сентября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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