Курс доллара в комбанках не изменился – 7,93/7,96 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 26 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,9% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,59 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 10,77 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,67 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 сентября, понизился на 0,3% и сегодня составляет 0,2522 грн./рубль, курс продажи повысился на 1,1% – до 0,2597 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2565 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2650 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., курс продажи – 7,96 грн./долл. Курс не изменился понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,8% и сегодня составляет 10,59 грн./евро, продажи – на 0,2% – до 10,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,65 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,2%, по сравнению с 26 сентября, и сегодня составляет 0,2524 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,9% – до 0,2593 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,2400/0,2550 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,47/10,85 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,93/7,96 грн., евро – 10,52/10,82 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9094, к евро – 10,608087, к российскому рублю – 0,25557.