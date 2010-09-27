Уставной капитал банка «Хрещатик» увеличен на 200 млн. грн.

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала дополнительную эмиссию банка «Хрещатик» на 200 млн. 200 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, 30 июля т.г. на общем собрании акционеров банка "Хрещатик" было принято решение об увеличении его уставного капитала почти в 1,3 раза – до 817,96 млн. грн. Увеличение уставного капитала осуществляется за счет дополнительных взносов существующих акционеров.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» (ныне – ПАО) зарегистрировано в мае 1993 года и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

На 1 июля 2010 года, активы банка составляли 6,454 млрд. грн., обязательства – 5,782 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,12 млрд. грн., собственный капитал – 671,329 млн. грн., уставный капитал – 617,76 млн. грн.

Чистая прибыль ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» во II квартале 2010 года составила 3,442 млн. грн.

Акционерами банка «Хрещатик» являются ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.