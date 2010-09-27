НБУ готовит законопроект по изменению процедуры работы с проблемными банками и их ликвидации

Национальный банк Украины готовит законопроект по изменению процедуры работы с проблемными банками и их ликвидации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор юридического департамента Нацбанка Виктор НОВИКОВ.

«Будут определяться проблемные банки. На протяжении шести месяцев такой банк будет считаться проблемным. Если его не выводят из состояния проблемного, он переходит в категорию неплатежеспособного и переходит под юрисдикцию Фонда гарантирования вкладов физических лиц», - сказал В. НОВИКОВ и при этом добавил, что не исключено введение куратора НБУ в проблемные банки.

Директор юрдепартамента отметил, что Фонд будет выполнять функции временного администратора такого банка. В случае если на протяжении небольшого времени (для маленьких банков – до 6 месяцев) банк не удастся оздоровить, то Нацбанк, по представлению Фонда, будет принимать решение о ликвидации такого кредитно-финансового учреждения. Процедура ликвидации также будет осуществляться Фондом гарантирования вкладов.

«Законопроект предусматривает более жесткие условия выведения банка с рынка, не так как сейчас они по три года ликвидируются. Считается, что Фонд более заинтересован в проведении эффективной ликвидации, поскольку он расходует свои средства на проведение компенсационных выплат по вкладам», - сказал В.НОВИКОВ.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству, временная администрация в коммерческий банк назначается Нацбанком Украины на срок до одного года, при этом НБУ имеет право продлить ее срок еще на год для системообразующих банков.

Процедура ликвидации банка должна быть завершена не позже чем через три года со дня отзыва банковской лицензии.