Евро на межбанке снова заметно подорожал

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9265/7,9325 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9320/7,9360 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли – 7,9350/7,9385 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2594 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2594/0,2596 грн./рубль. К закрытию цены снизились – 0,2590/0,2592 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,6123 рублей за доллар (-0,3327).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3430/1,3490 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6645/10,6760 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6640/10,6725 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,6880/10,6980 грн./евро.