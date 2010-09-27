НК даст преимущество импортерам перед внутренними производителями – эксперт

С введением нового Налогового кодекса импортеры будут иметь преимущество перед внутренними производителями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал экономический эксперт Борис КУШНИРУК, комментируя предложенную проектом Налогового кодекса норму о поэтапном снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

По его словам, сегодня большая доля данного налога формируется за счет импортируемых в Украину товаров. Б.КУШНИРУК также отметил, что при импорте товаров по сниженной ставке налога такие товары будут стоить дешевле. «Но если вы снизили какую-то сумму налога, то вам надо где-то ее компенсировать, поэтому вы начинаете давить на внутреннюю среду, внутриукраинскую, для того чтобы получить ту самую сумму, на которую вы сократили НДС. Таким образом вы удешевляете НДС для импортеров и в то же время увеличиваете налоговое давление на внутренних товаропроизводителей», - считает эксперт. А значит, украинские производители будут поставлены в менее конкурентные условия по сравнению с импортерами.

Как сообщал УНИАН, проектом Налогового кодекса, внесенного в Верховную Раду (№7101-1 от 21 сентября 2010 года), предусматривается снижение ставки налога на добавленную стоимость до 17% с 2014 года.