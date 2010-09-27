Эксперт: гривня на прошлой неделе подешевела к евро на 2,7%

Украинская валюта по итогам прошедшей недели девальвировала к евро на 2,7%, а к доллару - на незначительные 0,1%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в пятницу, 24 сентября, межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9310-7,9395 грн./долл., то есть курс гривни к доллару не изменился. При этом межбанковский валютный рынок в этот день закрылся котировками 10,6345-10,6495 грн./евро: украинская валюта подешевела к европейской на 0,7%.

В свою очередь, председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА подчеркнул, что в течение прошедшей недели доллар продолжал находиться практически на уровнях, достигнутых на предыдущей неделе, а именно 7,92-7,95 грн./долл. Учитывая то, Национальный банк Украины не выходил на рынок в позапрошлую пятницу и прошлый понедельник, начало прошедшей недели ознаменовалось повышенным спросом на валюту. В конце же недели доллар немного успокоился и опустился до уровня 7,92-7,9350 грн./долл. Интервенции НБУ помогли удержать курс на данном уровне, так как спрос продолжает превышать предложение, отметил эксперт.

По мнению С.МИШТЫ, «на этой неделе, скорее всего, мы увидим стабилизацию доллара к гривне на нынешних курсах. Причиной может быть то, что некоторые экспортеры могут начать продажи валюты для проведения обязательных платежей в бюджет. Конец месяца может ознаменоваться небольшим ростом ставок по краткосрочным межбанковским кредитам. Это также может быть связано с оттоком средств из банковской системы на счета госказначейства. Подобная ситуация, вероятно, повлияет на уменьшение спроса на валюту со стороны банков».