Fitch подтвердило рейтинги 6 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги шести украинских банков с иностранным капиталом ("ПроКредит Банк" (Украина), "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк", "Правэкс-Банк", банк "Форум" и "ВТБ Банк"), включая их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом, которые учитывают потенциал поддержки со стороны зарубежных акционеров банков.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

Агентство также подтвердило индивидуальные рейтинги банков на уровне «D/E» у "ПроКредит Банка" (Украина) и на уровне «E» у "УкрСиббанка", "Укрсоцбанка", "Правэкс-Банка", банка "Форум" и "ВТБ Банка", которые отражают значительные проблемы с качеством активов у банков.

Каждый из рассматриваемых банков согласно отчетности имеет высокие уровни проблемных кредитов (кредиты, просроченные более чем на 90 дней) и/или пролонгированных/реструктурированных кредитов. В совокупности такие кредиты составляли около 37-67% кредитного портфеля каждого из банков на конец 1-й половины 2010 г. Более высокий индивидуальный рейтинг "ПроКредит Банка" (Украина) отражает существенно более низкий уровень проблемных кредитов (6% по сравнению с 26-41% у сопоставимых банков), хотя реструктурированные кредиты находились на уровне показателей у других банков.

Справка УНИАН. "УкрСиббанк" находится в 81-процентной собственности французского BNP Paribas, "Укрсоцбанк" на 95,48% принадлежит итальянскому UniCredit S.p.A. через его венскую дочернюю структуру UniCredit Bank Austria AG. Мажоритарная доля в банке "Форум" (94,52%) находится в собственности немецкого Commerzbank AG, "ПроКредит Банк" (Украина) на 60% принадлежит немецкому ProCredit Holding AG, "Правэкс-Банк" находится в 100-процентной собственности итальянского Intesa Sanpaolo S.p.A., а долей более чем в 99% в "ВТБ Банке" (Украина) владеет российское ОАО "Банк ВТБ".