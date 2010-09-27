Эксперт: налог на доходы в виде процентов от депозитов приведет к оттоку средств чиновников

Введение налога на доходы физлиц в виде процентов от депозитов приведет к оттоку средств чиновников с депозитов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал председатель правления Всеукраинского объединения «Новая формация», член Совета предпринимателей при Кабинете министров Вячеслав КРЕДИСОВ.

«Украинский бизнес, или я бы даже сказал не столько бизнес, сколько чиновничество перестанет держать средства на депозитных счетах, потому что это станет достаточно опасно», - сказал он.

По мнению экономического эксперта Бориса КУШНИРУКА, в случае введения данной нормы проектом Налогового кодекса будет достаточно сложно ввести механизм администрирования данного налога. «Для банковской системы установлена крайне абсурдная большая бюрократическая процедура, каким образом должны контролироваться ваши доходы от депозитов в размере не более двух средних заработных плат. Фактически банковская тайна там полностью теряется, потому что информация эта начинает гулять по банковской системе, налоговой системе полностью, информация относительно всех депозитов», - считает Б.КУШНИРУК.

Как сообщал УНИАН, проектом Налогового кодекса, внесенным в Верховную Раду (№7101-1 от 21 сентября 2010 года), устанавливается 5%-ная ставка налога на доходы граждан в виде процентов от депозитов, если общая сумма полученных на протяжении месяца процентов превышает 2 минимальные заработные платы (то есть с общей суммы депозитов более 200 тыс. грн.).